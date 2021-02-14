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İstanbul'dan Kadir Topbaş'a son veda!

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul'un eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için bugün cenaze namazı düzenleniyor. Düzenlenecek olan cenaze töreni için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'den programını bırakıp İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

14 Şubat 2021 Pazar 14:05
İstanbul'dan Kadir Topbaş'a son veda!
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Bir süredir koronavirüs tedavisi gören ve dün öğle saatlerinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bugün defnedileceği açıklanmıştı. Tüm Türkiye'yi üzen acı haberin ardından ise Topbaş'ın cenaze törenine ilişkin programın duyurulması sonrası hazırlıklara başlanılmıştı.

İlk olarak İBB'de bir tören düzenlenmesi planlanan Topbaş'ın cenazesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın il kongreleri programını bırakıp katılması bekleniyor. Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındığı ve Beyoğlu Belediyesi'nde yapılacak tören için belediye önüne götürüldüğü bildirilirken cenazenin öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacağı aktarıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
Kadir TopbaşCenaze TöreniIbb
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