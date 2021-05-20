İstanbul’da yürütülen operasyonda 105 bin kaçak sigara paketi ele geçirildi

’da kaçakçılığın önüne geçmek adına yürütülen operasyonlar devam ediyor.veüzerinde alınan ihbarlar üzerinea arama gerçekleştirildi. 2 Kamyon içerisinde toplam 105 bin paketbulundu. Kaçak sigaraların toplam değeri ise 1 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Aramalar sırasında polis ekiplerine yardımcı olan Öfke isimli tütün arama köpeği, iki kamyonu bularakpaketinin yakalanmasına yardımcı oldu.üzerine 2 araca el konuldu. Aramalar sırasında 2 kişi de gözaltına alındı. Kaçak sigara paketleri emniyet avlusuna dizildi, fotoğrafları çekildi.