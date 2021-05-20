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İstanbul’da yürütülen operasyonda 105 bin kaçak sigara paketi ele geçirildi

İstanbul’da yürütülen bir kaçakçılık operasyonu sonucu 2 kamyon üzerine araştırma gerçekleştirildi. 2 kamyonun içerisinde toplam 105 bin kaçak sigara bulundu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:41
İstanbul’da yürütülen operasyonda 105 bin kaçak sigara paketi ele geçirildi
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İstanbul’da kaçakçılığın önüne geçmek adına yürütülen operasyonlar devam ediyor. Tuzla ve Esenyurt üzerinde alınan ihbarlar üzerine 2 kamyona arama gerçekleştirildi. 2 Kamyon içerisinde toplam 105 bin paket kaçak sigara bulundu. Kaçak sigaraların toplam değeri ise 1 milyon 300 bin lira olarak belirlendi. Aramalar sırasında polis ekiplerine yardımcı olan Öfke isimli tütün arama köpeği, iki kamyonu bularak 105 bin kaçak sigara paketinin yakalanmasına yardımcı oldu. Kaçakçılık üzerine 2 araca el konuldu. Aramalar sırasında 2 kişi de gözaltına alındı. Kaçak sigara paketleri emniyet avlusuna dizildi, fotoğrafları çekildi. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:41
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IstanbulKaçakçılıkKaçak Sigara105 Bin Kaçak Sigara2 KamyonTuzlaEsenyurt
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