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İstanbul'da yeni deprem bulguları! 3 ilçenin fay hattında anormallik görüldü

İstanbul'da gelmesi öngörülen büyük depremle ilgili araştırmalar devam ederken Megakentin en yoğun ilçeleri arasında yer alan nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı Silivri, Kumburgaz ve Büyükçekmece ilçelerinin fay hatlarında anormallik görüldüğü açıklandı. Söz konusu anormal hareketlerin o bölgelerde görülmesi de olası kırılmalarda beklenilen alanlara işaret ediyor.

29 Ocak 2021 Cuma 11:55
İstanbul'da yeni deprem bulguları! 3 ilçenin fay hattında anormallik görüldü
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Marmara bölgesinde beklenilen büyük depremle ilgili araştırmalar devam ederken Kandilli Rasathanesi yöneticilerinden korkutucu bir açıklama geldi. Megakent İstanbulun Silivri, Kumburgaz ve Büyükçekmece ilçelerinde bulunan fay parçasındaki anormal durumlara dikkat çeken Enstitü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu bölgelerin olası büyük depremde kırılması beklenen alanlar olabileceğini söyledi.

İstanbul şehrinin altında herhangi bir fay hattı olmadığını fakat Marmara Denizi'nin altında bulunan ve yaklaşık olarak 130 km kırılmamış bir fay hattı olduğunu belirten ve deniz tabanı içinde 2013 tarihinden bu güne kadar yapılan çalışmalarda ortaya çıkan son tespitleri paylaşan Prof. Dr. Haluk Özener, denizin alt tabanına yerleştirilen elektrik alan ölçüm cihazları ile kabuk deformasyonlarını belirlediklerini ve mikro-deprem ölçüm cihazları ile de tabanda oluşan sismik gözlem verilerini elde ettiklerini söyledi.

Elde edilen ilk bulgularda 'Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yıl içerisinde 2.5 cm batıya doğru kaydığı, Marmara Ereğlisi'nin açıklarına olan fay hattının da 1.5 cm kadar sağ yanal atım gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Haluk Özener, aynı segment üzerinde 1cm kadar sürekli bir enerji salınımı tespit edildiğini ifade etti. Bu enerji boşalımının diğer segmentlere göre daha az bir risk olarak yorumlanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Özener,yapılan deprem sonuçlarına göre bu alandaki deprem riskinin Silivri ile Büyükçekmece'ye kadar uzanan orta segment fay hattında daha düşük olarak yorumlanabileceğini söyledi.



Son Güncelleme: 29.01.2021 11:55
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IstanbulDepremFay HattıAnormallikMarmara Fay Hattı
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