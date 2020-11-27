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İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması ile asayiş kontrolleri yapıldı

İstanbul'da emniyet ekipleri tarafından yürütülen 24. Yeditepe Huzur uygulaması ile 39 ilçede polis kontrolleri gerçekleştirildi. Denizden karaya her yerde yapılan kontroller ile vatandaşların kimlik kontrollerinin yanı sıra araçlarında da aramalar yapılarak İstanbul'un güvenliğini sağlama hedeflendi.

27 Kasım 2020 Cuma 01:47
İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması ile asayiş kontrolleri yapıldı
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İstanbul’da 39 ilçede sürdürülen ve ilçelerin güvenliğini ve asayişini sağlamaya çalışan Yeditepe Huzur uygulamasının yirmidördüncüsü gerçekleştirildi.


 

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yürütülen asayiş çalışmalarında İstanbul’un ilçeleri havadan, karadan ve denizden denetimler ve kontroller yapılması şeklinde yürütüldü. Saat 19’da başlayan ve iki saat süren uygulamalar sonucunda pek çok araç arandı ve kişilere kimlik kontrolü yapıldı.

Ayrıca trafik denetleme, narkotik  gibi suçla mücadele içinde asayiş kontrolleri yapıldı. GBT sorgulama yanı sıra araçlar aranarak denetimler gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri ve polis köpekleri de denetlemeler sırasında bulundu.



Son Güncelleme: 27.11.2020 01:47
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulYeditepehuzur
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