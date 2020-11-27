İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması ile asayiş kontrolleri yapıldı

İstanbul’da 39 ilçede sürdürülen ve ilçelerin güvenliğini ve asayişini sağlamaya çalışan Yeditepe Huzur uygulamasının yirmidördüncüsü gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından yürütülen asayiş çalışmalarında İstanbul’un ilçeleri havadan, karadan ve denizden denetimler ve kontroller yapılması şeklinde yürütüldü. Saat 19’da başlayan ve iki saat süren uygulamalar sonucunda pek çok araç arandı ve kişilere kimlik kontrolü yapıldı.

Ayrıca trafik denetleme, narkotik gibi suçla mücadele içinde asayiş kontrolleri yapıldı. GBT sorgulama yanı sıra araçlar aranarak denetimler gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri ve polis köpekleri de denetlemeler sırasında bulundu.