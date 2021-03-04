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İstanbul'da yapılan denetimlerde bir araçta çakar, bıçak ve sopa bulundu

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" denetimleri yapıldı. Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimler şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi. Araçlardan birinin bagajında çakar bulundu. Aracın içinden bıçak ve sopa da çıktı.

04 Mart 2021 Perşembe 03:19
İstanbul'da yapılan denetimlerde bir araçta çakar, bıçak ve sopa bulundu
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İstanbul’un farklı bölgelerinde özel harekat desteğiyle birlikte asayiş denetimi gerçekleştirildi. Kontrol noktalarının güvenliği polis ekipleri tarafından sağlandı. Polis helikopteri denetimlere havadan destek sağladı. 

Polis ekipleri, Taksim Meydanı’nda denetimler gerçekleştirdi. Şüpheli olduğu düşünülen araçlar durdurularak kontrol edildi. Araç sürücülerinin kimlik bilgileri sorgulandı ve üst aramaları gerçekleştirildi. 

Şüpheli olarak durdurulan araçlardan birinde 1 adet bıçak, 1 tane sopa ve 1 tane çakar bulundu. Araç sürücüsü, çakarı kullanmadığını ve çocuğunun ödevi için çocuğuna gösterdiğini söyledi. 

Sürücü, araçta bulunan bıçak ve sopa için ava gittiği sıralarda bıçak taşıdığını ve sopayı da kavga olması durumunda kendisini savunmak için taşıdığını ifade etti. 



Son Güncelleme: 04.03.2021 03:19
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDenetimözel HarekatTaksim MeydanıAsayiş
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