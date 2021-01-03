İstanbul'da veteriner hekime yumruklu saldırı

İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 28 Aralık günü meydana gelen olayda 19 yaşında olduğu belirlenen Gamze Yıldırım iki günlük kedisinin kontrol amaçlı Ali Kaçan'a ait olan veteriner kliniğine götürdü. Kedi yavrusunun dışkısında kan ve iç parazit hastalığı teşhisinde bulunan Kaçan, kediye vitamin vererek herhangi bir başka işlemin gerekmediğini söyledi. Bunun üzerine kedinin kanaması devam ettiği için Gamze Yıldırım Ali Kaçan’ın telefonuna mesaj attı.

İki tarafta şikayetçi oldu

Genç kızın yakını Ali Kaçan’ı darp etti

Veteriner Hekim Ali Kaçan'dan cevap alamayan Gamze Yıldırım kliniğe giderek, Kaçan’la tartışma yaşadı. Yıldırım’ın klinikte bulunan eşyaları dağıtmasının sonrasında klinikteki olan kişiler polis ekiplerini çağırdı. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Bu yaşanan olayların yaklaşık iki saat sonrasında Gamze Yıldırım'ın yakını olduğu belirlenen bir kişi veteriner kliniğine gelerek Ali Kaçan'la tartışmaya girdi. Tartışma sırasında saldırgan Ali Kaçan’a yumruk atarak darp etti. Kaçan, kendisine saldırıda bulunan kişiden şikayetçi oldu.