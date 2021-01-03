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İstanbul'da veteriner hekime yumruklu saldırı

İstanbul'da yaşanan olayda veterinere kedisini getiren genç kız kedinin tedavi edilmediğini iddia ederek klinik görevlileri ile tartıştı ve eşyaları dağıttı. Daha sonra kliniğe gelen genç kızın bir yakını veteriner hekime yumruk attı.

03 Ocak 2021 Pazar 21:00
İstanbul'da veteriner hekime yumruklu saldırı
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İstanbul Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde 28 Aralık günü meydana gelen olayda  19 yaşında olduğu belirlenen Gamze Yıldırım iki günlük kedisinin kontrol amaçlı Ali Kaçan'a ait olan veteriner kliniğine götürdü. Kedi yavrusunun dışkısında kan ve iç parazit hastalığı teşhisinde bulunan Kaçan, kediye vitamin vererek herhangi bir başka işlemin gerekmediğini söyledi. Bunun üzerine kedinin kanaması devam ettiği için Gamze Yıldırım Ali Kaçan’ın telefonuna mesaj attı.

İki tarafta şikayetçi oldu

Veteriner Hekim Ali Kaçan'dan cevap alamayan Gamze Yıldırım kliniğe giderek, Kaçan’la tartışma yaşadı. Yıldırım’ın klinikte bulunan eşyaları dağıtmasının sonrasında klinikteki olan kişiler polis ekiplerini çağırdı. İki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Genç kızın yakını Ali Kaçan’ı darp etti

Bu yaşanan olayların yaklaşık iki saat sonrasında Gamze Yıldırım'ın yakını olduğu belirlenen bir kişi veteriner kliniğine gelerek Ali Kaçan'la tartışmaya girdi. Tartışma sırasında saldırgan Ali Kaçan’a yumruk atarak darp etti. Kaçan, kendisine saldırıda bulunan kişiden şikayetçi oldu.



Son Güncelleme: 03.01.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKüçükçekmeceAli Kaçan
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