İstanbul'da vahşet! Defalarca bıçaklanan ve darp edilen kadın evinde ölü bulundu

İstanbul'da yaşanan vahşette polis ekipleri yabancı uyruklu bir kadının defalarca bıçaklanmış ve darp edilmiş halde evinde buldu.
Kan donduran olay İstanbul Bağcılar ilçesinde yaşandı.İlçede ikamet eden yabancı uyruklu kimliği henüz bilinmeyen kadının arkadaşları 3 gün haber alamadı. Durumdan şüphelenen kadının arkadaşları olayı polise bildirdi. Polis ve 112 sağlık ekipleri kadının evine kısa sürede ulaştı. Kapıyı açan olmayınca ekipler içeri girdi ve kan donduran görüntüler ile karşılaştı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Güncelleme: 13.09.2020 20:42