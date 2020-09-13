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İstanbul'da vahşet! Defalarca bıçaklanan ve darp edilen kadın evinde ölü bulundu

İstanbul Bağcılarda yabancı uyruklu ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın defalarca bıçaklanmış ve darp edilmiş halde evinde ölü bulundu.

13 Eylül 2020 Pazar 20:42
İstanbul'da vahşet! Defalarca bıçaklanan ve darp edilen kadın evinde ölü bulundu
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İstanbul'da yaşanan vahşette polis ekipleri yabancı uyruklu bir kadının defalarca bıçaklanmış ve darp edilmiş halde evinde buldu.

Kan donduran olay İstanbul Bağcılar ilçesinde yaşandı.İlçede ikamet eden yabancı uyruklu kimliği henüz bilinmeyen kadının arkadaşları 3 gün haber alamadı. Durumdan şüphelenen kadının arkadaşları olayı polise bildirdi. Polis ve 112 sağlık ekipleri kadının evine kısa sürede ulaştı. Kapıyı açan olmayınca ekipler içeri girdi ve kan donduran görüntüler ile karşılaştı.


Ekipler içeri girdiğinde yabancı uyruklu kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede talihsiz kadın bir çok yerinden bıçaklanmış ve darp edilmiş olduğu tespit edildi. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ekipleri kadının evinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul CinayetBağcılar CinayetGürcistan Uyruklu Kadın
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