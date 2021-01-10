İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı

Dolandırıcı taksici tutuklandı

’da bir taksi şoförü, yabancı turistleri hedef alarak el çabukluğu ilelik yaptı. Birçok kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakın markaja aldı. Taksicinin yabancı müşterilerine ait para, cep telefonu ve değerli eşyaları el çabukluğu ile çaldığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı takibin ardından hırsızlık yaptığı tespit edilen taksici gözaltına alındı. Şahsın, emniyetteki GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Taksici, ‘yankesicilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.