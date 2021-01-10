İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı

İstanbul
’da bir taksi şoförü, yabancı turistleri hedef alarak el çabukluğu ile yankesici
lik yaptı. Birçok kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksici
yi yakın markaja aldı. Taksicinin yabancı müşterilerine ait para, cep telefonu ve değerli eşyaları el çabukluğu ile çaldığı kamera kayıtlarından tespit edildi.
Dolandırıcı taksici tutuklandı
Ekiplerin yaptığı takibin ardından hırsızlık yaptığı tespit edilen taksici gözaltına alındı. Şahsın, emniyetteki GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Taksici, ‘yankesicilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Güncelleme: 10.01.2021 17:59
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