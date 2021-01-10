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İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı

İstanbul'da yabancı müşterilerinin değerli eşyalarını el çabukluğu ile çalan taksi şoförü tutuklandı.

10 Ocak 2021 Pazar 17:59
İstanbul'da turistleri dolandıran taksici tutuklandı
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İstanbul’da bir taksi şoförü, yabancı turistleri hedef alarak el çabukluğu ile yankesicilik yaptı. Birçok kişinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiciyi yakın markaja aldı. Taksicinin yabancı müşterilerine ait para, cep telefonu ve değerli eşyaları el çabukluğu ile çaldığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Dolandırıcı taksici tutuklandı

Ekiplerin yaptığı takibin ardından hırsızlık yaptığı tespit edilen taksici gözaltına alındı. Şahsın, emniyetteki GBT sorgusunda 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Taksici, ‘yankesicilik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulTaksiciYankesici
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