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İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul'da beklenen büyük deprem sonrasında olası bir tsunami tehdidine karşı insanların uzaklaşması için caddelere 'Tsunami Tahliye Yolu' tabelaları konulmaya başladı.

10 Eylül 2021 Cuma 14:54
İstanbul'da 'tsunamiden kaçış' tabelaları caddelere konulmaya başladı!
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Beklenen ‘Büyük Marmara Depremi’ öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Denizine kıyısı bulunan ilçelere ‘Tsunami Tahliye Yolu’ tabelaları konmaya başlandı.

Yüksek yerlere gidin

Megakent İstanbul’daki tsunami riskine karşı değerlendirmelerde bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara Denizi iç denizi olmasına ragmen tsunami riskini barındırıyor. Tsunami tarihsel süreçlerde de meydana gelmişti. Bu sebeple Marmara Denizi kıyılarının tsunami açısından tehlikeli olduğunu ifade edebilirim. Geçmiş zamanlarda da Marmara Denizinde meydana gelen depremler İstanbul ve çevresini hep etkilemiş. Bu depremler ile beraber tsunami gerçeğinide söylemek gerekir. Son 2bin sene içinde otuzun üzerinde tsunami var” sözlerini söyledi.

Ersoy, “Pasifikteki dalga yüksekliği Türkiye’de görülemez. Bizde, tsunami dalga boyu bir kaç metre olur. Yani bir metrelik dalga Marmara kıyılarında, kıyıdan içeriye 50metre bile girse sahildeki tüm araçları ve insanları denize çekebilir. Çünkü bir arabayı hacmi ile suyu karşılaştırdığımızda aynı hacimdeki su arabayı kıyıdan alır denizin içine çeker. Öyle bir durumda vatandaşlar yükseğe doğru gitmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

”Tsunamide ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, sonrsında gelen ikinci ve üçüncü dalgalar çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiginde, hem çekildiginde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeyebiliriz” diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Tsunami kıyıya, insanlara ve deniz yapılarına çok ağır hasarlar verir. Buraların tsunamiye karşı ne kadar dayanıklı oldugu konusunda incelemeler yapılması gerekmekte. Türkiye’de tsunami olabileceğinin varlığı daha yeni yeni oluşmaya başladı. Marmara Denizi gibi iç denizlerde de tsunami olur.” Marmara Denizi için tsunami dalgalarının kıyıya gelme süresi beş ila 30dakika arasında olduğunu ifade eden Ersoy, “İstanbul’da Küçükçekmece, Büyükçekmece, Bakırköy, Ataköy, kısmen Zeytinbunu ve Topkapı’ya yakın semtler tsunamiye yatkın yerler.’ olduğunu söyledi.


Son Güncelleme: 10.09.2021 14:54
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Anahtar Kelimeler:
Tsunami Tahliye YoluTsunamiIstanbul
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