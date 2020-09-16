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İstanbul'da trafikte makas terörü!

İstanbul Ataşehir'de yolda seyir olan bir araç sürücüsü trafikte makas atmaya çalışırken, önce makas attığı araca sonrada park halinde duran araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 10:25
İstanbul'da trafikte makas terörü!
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Bir kişi ağır toplam yedi kişinin yaralandığı feci kaza İstanbul Ataşahir'de meydana geldi.

Gece geç saatlerde Ataşehir'de yolda seyir halinde olan bir araç aniden önünde hareket halinde olan bir araca makas atmaya çalıştı. Ancak kontrolü kaybeden sürücü makas atmaya çalıştığı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolda sağa sola savrulan makas atan arac önce kenarda park etmiş iki araca çarpıp sonrada yolun karşısına geçti ve o şeritten gelen bir kamyonet ile çarpıştı.


Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada vatandaşların durumu haber vermesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda 112 , polis ve arama kurtarma ekipleri yönlendiril. Kaza yerine gelen ekipler hurdaya dönen otomobildeki sürücüyü çıkarıp kazada diğer yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Meydana gelen kazada bir kişi ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Ekiplerin karayolu temizlemesiyle birlikte trafik normal akışına döndü ve polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 10:25
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAtaşhirMakas TerörüTrafikte Makas
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