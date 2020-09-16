İstanbul'da trafikte makas terörü!

Bir kişi ağır toplam yedi kişinin yaralandığı feci kaza İstanbul Ataşahir'de meydana geldi.
Gece geç saatlerde Ataşehir'de yolda seyir halinde olan bir araç aniden önünde hareket halinde olan bir araca makas atmaya çalıştı. Ancak kontrolü kaybeden sürücü makas atmaya çalıştığı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolda sağa sola savrulan makas atan arac önce kenarda park etmiş iki araca çarpıp sonrada yolun karşısına geçti ve o şeritten gelen bir kamyonet ile çarpıştı.
Ekiplerin karayolu temizlemesiyle birlikte trafik normal akışına döndü ve polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 16.09.2020 10:25