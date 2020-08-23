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İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı

İstanbul Hadımköy'de yol isteyen kendisinin polis olduğunu söyleyen bir çakarlı araba sürücüsü yol vermeyen otomobilin sürücüsünün yol ortasında bıçakladı.

23 Ağustos 2020 Pazar 21:04
İstanbul'da trafik ortasında dehşet yaşadı! Çakarlı arabalı kişi tarafından yol ortasında bıçaklandı
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İstanbul Hadımköy’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda çakarlı lüks bir otomobil seyir halinde Dadaş Aras kullanımındaki araçtan yol istedi.

Polis olduğunu iddia eden ve kendisine yol vermediği gerekçesiyle Dadaş ile tartışmaya başladı.

 

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ


 

Bazı anların cep telefonu kamerasıyla çekilmesine daha da sinirlenen şahıs küfürler savurmaya başladı.

 

BİR ÇOK YERİNDEN BIÇAKLANDI

 

Sinirlerine hakim olamayan şahıs Dadaş’ı 5 yerinden bıçakladı.Çevre vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekipleri arandı.Ve yaralı adam hastaneye kaldırıldı.Kaçan maganda polis tarafından aranıyor.



Son Güncelleme: 23.08.2020 21:04
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Anahtar Kelimeler:
MagandaIstanbulÇAkarlı
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