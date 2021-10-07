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İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor! Yetkililer trafik sorununun nedenini açıkladı

İstanbul'da yaşayan vatandaşların her geçen gün trafik çilesi artıyor. Özellikle de sabah saatlerinde ve işe gidiş geliş saatlerinde yaşanan yoğunluk vatandaşların en büyük şikayetleri arasında yer alıyor. Peki trafiğin bu kadar yoğun olmasının nedeni ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

07 Ekim 2021 Perşembe 23:11
İstanbul'da trafik çilesi bitmek bilmiyor! Yetkililer trafik sorununun nedenini açıkladı
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İstanbul’da yaşayan insanların en büyük dertleri arasında yer alan trafik problemi her gün olduğu gibi bugün de krizlere neden oldu. İstanbullu halk, gün içerisinde çoğu zamanlarının trafikte geçmesinden yakındı. Bunun yanı sıra vatandaşların bir kısmı yeni yapılan yolların trafiğe çözüm olmadığını da belirtti. Bu şikayetlerin ardından yetkililerden açıklama geldi. Yapılan açıklamada vatandaşları kısa yolları kullandıkları bu yüzden de trafiğin kriz haline geldiği belirtildi. Diğer yandan içinde bulunduğumuz pandeminin de trafiği etkilediği açıklandı.

Pandemi trafik sorununu nasıl etkiledi?

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, trafik sorununa çözüm ararken yetkililer tarafından bu trafik krizinin bir sebebinin de pandemi olduğu açıklaması geldi. Salgın nedeni ile insanların artık toplu taşımayı çok tercih etmedikleri bunun da trafikte yoğunluğa sebep olduğu açıklandı.


Son Güncelleme: 07.10.2021 23:11
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Anahtar Kelimeler:
TrafikIstanbul
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