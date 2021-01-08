İstanbul'da tır metrobüs bariyerlerine çarptı

Sabah saat 09:00 sularında Hamidere D-100 karayolu üzerinde gerçekleşen kaza
yürekleri ağza getir
di. Avcılar yönünden ilerleyen bir tır
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza sonucu tır ters dönerken sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza sonrası Avcılar yolu üzerinde trafik aksarken, tırdan sızan yakıt ekipler tarafından temizlendi. 3 saat süren çalışma sonucu yol trafiğe açılırken, metrobüs bariyerlerine çarpan tır çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
Son Güncelleme: 08.01.2021 15:58
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