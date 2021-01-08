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İstanbul'da tır metrobüs bariyerlerine çarptı

İstanbul’da bir tır metrobüs bariyerlerine çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:58
İstanbul'da tır metrobüs bariyerlerine çarptı
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Sabah saat 09:00 sularında Hamidere D-100 karayolu üzerinde gerçekleşen kaza yürekleri ağza getirdi. Avcılar yönünden ilerleyen bir tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarındaki metrobüs bariyerlerine çarptı. Kaza sonucu tır ters dönerken sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonrası Avcılar yolu üzerinde trafik aksarken, tırdan sızan yakıt ekipler tarafından temizlendi. 3 saat süren çalışma sonucu yol trafiğe açılırken, metrobüs bariyerlerine çarpan tır çekici ile olay yerinden kaldırıldı.



Son Güncelleme: 08.01.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
KazaIstanbulTır
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