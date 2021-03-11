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İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli: 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Kağıthane ilçesine bağlı jandarma ekipleri tarafındannuyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen ticari taksinin takibe alınarak durdurulması sonucunda araç içerisinde narkotik köpeği destekli arama sonucunda 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

11 Mart 2021 Perşembe 18:42
İstanbul'da ticari taksiyle uyuşturucu sevkiyatına jandarma engeli: 60 kilogram uyuşturucu ele geçirildi!
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İstanbul’a bağlı jandarma ekipleri tarafından takip edilen ticari taksinin durdurularak aramasının yapılması sonucunda takside 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde C.A. isimli şüphelinin 34 TJE 26 plakalı ticari taksiyle uyuşturucu madde ticareti ve satışı yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takip etti. Ekipler tarafından takibi yapılan taksi Şişli Esentepe Mahallesi Özdilek Kavşağı'nda durduruldu C.A. isimli şüpheliyi gözaltına alan ekipler, araç içinde narkotik köpeği ‘Atak’ ile gerçekleştirdiği taksideki arama sonucu 60 kilogram bonzai diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Jandarma ekiplerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tebrik paylaşımı da gecikmedi. Bakan Soylu Twitter hesabından "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız Teşekkürler İstanbul @jandarma." Şeklinde paylaşımda bulundu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucu OperasyonuNarkotikKağıthane
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