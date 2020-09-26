İstanbul'da taksicilerin kavgası kanlı bitti! 3 kişi ağır yaralandı

Silahların patladığı ve 3 kişinin ağır yaralandığı kavga İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

Gelen son dakika haberine aralarında önceden husumet bulunan taksiciler durakların olduğu yerde tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte arbede çıktı ve silahlar patladı.

Silahlar ile birlikte sopa vb gibi şeylerinde kullanıldığı feci kavgada silahtan çıkan kurşunlarla 3 kişi yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden kaçtı.

ÇEvredekilerin ihbarıyla birlikte kavga yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 sağlık persoenli sevk edildi.

Olay yerilene 112 sağlık ekipleri kavgada kurşunların hedefi olan 3 kişiye ilk müdaheleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavilerine hastanede devam edilen 3 kişinin sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi.

Polis ise kavgadan sonra kayıplara karışan zanlıları arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.