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İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi! Operasyonlarda 68 çocuk kurtarıldı

İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirerek zorla dilendiren çete çökertildi. 24 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 68 çocuk kurtarıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:53
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi! Operasyonlarda 68 çocuk kurtarıldı
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Suriyelileri zorla dilendirdiği iddia edilen suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı.


İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren takibi sonrasında Sultangazi’deki 9 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu 24 şüpheli tutuklanırken, 68 çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin çocukları ailesinden kiralayıp Suriye’nin çeşitli bölgesinden yasadışı yollarla İstanbul’a getirip, bazı adreslerde zorla tutup kent genelinde dilendirdiği ortaya çıktı.

Yüksek miktarda para ele geçirildi

Basın düzenlenen evlerde yürütülen arama çalışmalarında 250 bin TL, 100 dolar, 228.500 Suriye lirası ile çok sayıda madeni paraya el konuldu. 



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulSuriyeSon DakikaÇeteOperasyon
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