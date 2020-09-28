İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi! Operasyonlarda 68 çocuk kurtarıldı

Suriyelileri zorla dilendirdiği iddia edilen suç örgütüne düzenlenen operasyonlarda Suriye uyruklu 24 kişi yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ay süren takibi sonrasında Sultangazi’deki 9 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonlarda Suriye uyruklu 24 şüpheli tutuklanırken, 68 çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin çocukları ailesinden kiralayıp Suriye’nin çeşitli bölgesinden yasadışı yollarla İstanbul’a getirip, bazı adreslerde zorla tutup kent genelinde dilendirdiği ortaya çıktı.

Yüksek miktarda para ele geçirildi

Basın düzenlenen evlerde yürütülen arama çalışmalarında 250 bin TL, 100 dolar, 228.500 Suriye lirası ile çok sayıda madeni paraya el konuldu.