İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasını unutup kar yağışının tadını çıkardılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada İstanbul’da gün ortasında başlayarak kar yağışının devam edeceği duyurulmuştu.

İstanbul için kar yağışı, gün ortası itibariyle başladı. Yağış Silivri, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt olmak üzere şehrin çoğu bölgesinde etki ediyor.

Küçüközlem duydukları kartopuyla doya doya oynadı.

Çocuklar özlem duydukları karın yağdığını görünce, korona virüs ile mücadele kapsamında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak acelece sokağa döküldüler.

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi, Otogar-Tem kesiştiği kenarda kartopuyla gönüllerince oynayan çocuklar uzun süre aradan sonra neşelendiler.

“Sonunda kar yağdı. Dün de yağdı ama şu an baya kar yağdığı için buradan güzel kayıyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Zaten barajlar da doluyor”

“Geçen gün de yağdı ama geçen gün pek fazla tutmadı. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağmasını çok istiyoruz”

Karın yağışıyla mutluluğunu belli eden çocuk Muhammet Karakuş,dedi ve kar yağışını çok uzun zamandır bekleyen Alican Bahşi ise,diyerek sevincini belli etti.