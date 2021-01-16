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İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasını unutup kar yağışının tadını çıkardılar

İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlaması aklından çıkan çocuklar dışarı çıkarak yağan karın tadını çıkardı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:26
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasını unutup kar yağışının tadını çıkardılar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada İstanbul’da gün ortasında başlayarak kar yağışının devam edeceği duyurulmuştu.

İstanbul için  kar yağışı, gün ortası itibariyle başladı. Yağış Silivri, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt olmak üzere şehrin çoğu bölgesinde etki ediyor.

Küçük çocuklar özlem duydukları kartopuyla doya doya oynadı.

Çocuklar özlem duydukları karın yağdığını görünce, korona virüs ile mücadele kapsamında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak acelece sokağa döküldüler.

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi, Otogar-Tem kesiştiği kenarda kartopuyla gönüllerince oynayan çocuklar uzun süre aradan sonra neşelendiler.

Karın yağışıyla mutluluğunu belli eden çocuk Muhammet Karakuş, 

“Sonunda kar yağdı. Dün de yağdı ama şu an baya kar yağdığı için buradan güzel kayıyoruz. Devam etmesini istiyoruz. Zaten barajlar da doluyor” 

dedi ve kar yağışını çok uzun zamandır bekleyen Alican Bahşi ise, 

“Geçen gün de yağdı ama geçen gün pek fazla tutmadı. İnşallah daha fazla kar yağar. Kar yağmasını çok istiyoruz”

 diyerek sevincini belli etti.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
KarçocuklarYağış
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