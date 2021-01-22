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İstanbul'da şok rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tapu dairelerinde rüşvet soruşturmasında harekete geçen ekipler aralarında tapu müdürlerininde olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

22 Ocak 2021 Cuma 12:40
İstanbul'da şok rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
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Geçtiğimiz günlerde gelen ihbarları değerlendiren İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturma kapsamında gerekli takipler ve incelemeler yapıldıktan sonra harekete geçti.

Polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaparak aralarında tapu müdürününde olduğu tapu müdürlüğünde çalışan toplam 11 kişi ve bu işleri dışardan yönlendiren 29 kişi gözlatına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet operasyonunda isimleri geçen kişiler polis tarafından teknik takibe alındı. Gerekli takip ve inceleme sonrasında savcılık deliller doğrultusunda harekete geçti sayıları 40'ı bulan şüpheli için gözaltı kararı çıktı.

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Harekete geçen polis tapu müdürününde aralarında olduğu tapuda görevli 11 kişi, bu kişiler ile dışarıdan bağlantılı 29 kişiyi gözaltına altı. Aynı operasyon kapsamında 1'i Kayseri'de 1'i Manisa'da olmak üzere şüphelilerden 38'i gözaltına alındı.

Rüşvet soruşturması devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 12:40
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Anahtar Kelimeler:
RüşvetTapu Daireleri
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