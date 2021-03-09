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İstanbul'da silahlı kavga! 2 ölü

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde çıkan kavga silahlar konuştu. İlk gelen haberlere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

09 Mart 2021 Salı 15:21
İstanbul'da silahlı kavga! 2 ölü
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2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayı İstanbul Çekmeköy'de yaşandı.

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesi içinde iki grup arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Kavga esnasında silahların patlamasıyla birlikte kurşunların hedefi olan iki kişi can verirken, olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganlar kendilerine ait otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye gelen polis ekipleri kavga olayıyla ilgili olarak inceleme başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 09.03.2021 15:21
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IstanbulçekmeköySilahlı SaldırıHAYVANAT BAHÇESİ SALDIRI
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