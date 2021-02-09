İstanbul'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu! 1 yaralı

Meteoroloji yetkilileri tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerinde İstanbul ve çevresinde beklenilen yağış ve fırtına akşam saatlerinde şiddetli olarak etkisini gösterdi.

Kentin bazı ilçelerinde çatıların uçtuğu, 15 Temmuz köprüsünde trafiğin aksadığı fırtınada, Bağcılar ilçesinde bir binadan çatısından uçan parçaların karşı binanın balkonundan içeriye girdiği bildirildi.

Yaşanan olayda balkonda bulunan bir kişinin çatıdan kopan parçaların üzerine gelmesi ve oturduğu dairenin camının kırılmasıyla yaralandığı öğrenilirken yere düşen parçalardan dolayı caddenin üzerindeki araçlarında hasar gördüğü bildirildi.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ile birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli ilçelerinin yanı sıra, Beyoğlu ve Esenler'de başlayan fırtına, Anadolu Yakası'nda bulunan Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde de etkili oldu. Şiddetli rüzgar, Silivri sahilde bir iş yeri tabelasını düşürürken ağacın rüzgardan dolayı devrilmesi elektrik direği yıkılmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki motosikletler köprüleri geçmekte zorlanırken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Köprüsü trafiğinde aksamalar meydana geldi.