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İstanbul'da servis zamları yine belirlenemedi! İşte ayrıntılar

İstanbul'da bir süredir görüşülen servis zamları ile ilgili yine sonuca varılamadı.Zam oranını UKOME .16 olarak teklif sunulurken servis şoförleri 3,15 istedi.

20 Ağustos 2020 Perşembe 18:44
İstanbul'da servis zamları yine belirlenemedi! İşte ayrıntılar
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Pandemi sürecinde erken kapatılan okullar Bakanlığın açıklaması ile 21 Eylül’de açılmayı bekliyor.Yüz yüze eğitimin başlaması haberleri ile servis ücretleri için bir süredir konuşulan servislerin zam oranları tekrar gündeme geldi.Yapılan ilk toplantıda sonuca varılamaması sonucu UKOME tarafından %11.16 verilirken servisçilerin itirazı ile %33,15 isteklerinin dile getirdiler.2. toplantıda da sonucu ulaşamaması üzerine toplantı bir sonraki bir tarihe ertelendi.



Son Güncelleme: 20.08.2020 18:44
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Anahtar Kelimeler:
Servis Zammı
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