İstanbul'da servis ücretlerine zam

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan karar ile İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 zam geldi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle bir süre iş yapamayan ve geleceklerini belirleyemediklerini belirten servisçiler, yapılan zammı yetersiz buldu.
SERVİSÇİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sürekli veliler ile tartışma haline girdiklerinin belirten sektör temsilcileri yeni fiyatlandırmanın nasıl olacağı konusunda herhangi bir kesinleşmişlik olmadığını ve süren pandemi süreciyle ilgili yeni düzenlemeler olması halinde zam oranının tekrar görüşülmesi için tekrar UKOME ye ile görüşüleceğini belirttiler.
Son Güncelleme: 25.09.2020 11:45