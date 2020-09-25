İstanbul'da servis ücretlerine zam

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan karar ile İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 zam geldi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle bir süre iş yapamayan ve geleceklerini belirleyemediklerini belirten servisçiler, yapılan zammı yetersiz buldu.

SERVİSÇİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI

Zeytinbunu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen genel toplantıda öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapılması oy birliğine sunuldu. Sektörün temsilcileri, salgın süreciyle birlikte mart ayında tatile giren okulların pandemi süreciyle birlikte açılmasının ertelenmesi ve şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını ve geleceklerinden endişe duydukları için önlerini göremediklerini belirterek yapılan zammı yeterli bulamadıklarını söylediler.Sunulan zam oranı ise oy birliği ile kabul edildi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sürekli veliler ile tartışma haline girdiklerinin belirten sektör temsilcileri yeni fiyatlandırmanın nasıl olacağı konusunda herhangi bir kesinleşmişlik olmadığını ve süren pandemi süreciyle ilgili yeni düzenlemeler olması halinde zam oranının tekrar görüşülmesi için tekrar UKOME ye ile görüşüleceğini belirttiler.