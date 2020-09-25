İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

İstanbul'da servis ücretlerine zam

İstanbul'da servis ücretlerine zam yapıldı gelen son zam ile birlikte servis ücretlerine toplamda yüzde 11.5 zam yapılmış oldu.

25 Eylül 2020 Cuma 11:45
İstanbul'da servis ücretlerine zam
Takip Et:

Gerçekleştirilen UKOME toplantısında alınan karar ile İstanbul'da okul servisi ücretlerine yüzde 11,50 zam geldi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle bir süre iş yapamayan ve  geleceklerini belirleyemediklerini belirten servisçiler, yapılan zammı yetersiz buldu.

SERVİSÇİLER ZAMMI YETERLİ BULMADI


Zeytinbunu Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen genel toplantıda öğrenci ve personel servis ücretlerine yüzde 11,50 oranında zam yapılması oy birliğine sunuldu. Sektörün temsilcileri, salgın süreciyle birlikte mart ayında tatile giren okulların pandemi süreciyle birlikte açılmasının ertelenmesi ve şu an sadece 1. sınıf öğrencilerinin taşındığını ve geleceklerinden endişe duydukları için önlerini göremediklerini belirterek yapılan zammı yeterli bulamadıklarını söylediler.Sunulan zam oranı ise oy birliği ile kabul edildi.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sürekli veliler ile tartışma haline girdiklerinin belirten sektör temsilcileri yeni fiyatlandırmanın nasıl olacağı konusunda  herhangi bir kesinleşmişlik olmadığını ve süren pandemi süreciyle ilgili yeni düzenlemeler olması halinde zam oranının tekrar görüşülmesi için tekrar UKOME ye ile görüşüleceğini belirttiler.



Son Güncelleme: 25.09.2020 11:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Servis ZammıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hastaneye maskesiz giren kadın hastane personeline ve polislere saldırdı
Hastaneye maskesiz giren kadın hastane personeline ve polislere saldırdı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ için kararını verdi! Görevinden alındı
YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ için kararını verdi! Görevinden alındı
13 ayrı suçtan aranan şahıs Milas'ta yakalandı
13 ayrı suçtan aranan şahıs Milas'ta yakalandı
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
20 aylık Kumsal balkondan düşerek hayatını kaybetti
20 aylık Kumsal balkondan düşerek hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'i açıkladı!
Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'i açıkladı!

Popüler Haberler

Bedelli askerlik kredi kartı ile ödenir mi? 2020 bedelli askerlik kredisi şartları
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 SGK işveren maliyet hesabı
Ptt emekliye faizsiz kredi veriyor mu? 2020 Emekli ptt kredi çekme şartları ve faiz oranları
Lise stajyer maaşı ne kadar? 2020 Stajyer maaşı nasıl hesaplanır?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Emeklilikte kanser hastaları için özel durumlar
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu kaç yaşında? Oynadığı diziler ve filmler
2020 sosyal yardımlaşma fakirlik maaşı ne kadardır?
Rusya yaşam şartları nasıl? 2020 Rusya asgari ücretleri
Halkbank esnaf kredisi için istenen gerekli evraklar ve belgeler
Aileler Yarışıyor sunucusu Ufuk Özkan kimdir? Sunucu hakkında bilgiler
YouTuberların yarışacağı Exatlon Challenge ne zaman başlayacak? Nereden ve nasıl izlenecek? Programın yayın tarihi belli oldu!
Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçuş yasakları nedeni ile mahsur kalan yarışmacılar ne zaman dönecekler?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 25 Eylül 2020 Cuma
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru formu
Brütten nete asgari ücret 2020 hesaplama
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.