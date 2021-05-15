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İstanbul'da sabah saatlerinde yangın çıktı! Otobüs alev topuna döndü

İstanbul'da sabah saatlerinde korkutan bir olay yaşandı. Ulaşım aracında yangın çıktı! Otobüs alev topuna döndü. Park halindeki aracın yanma anları kameralara yansıdı. İşte detaylar...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:29
İstanbul'da sabah saatlerinde yangın çıktı! Otobüs alev topuna döndü
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Sarıyer’de içinde yolcu olmayan İstanbul Ulaşım A.Ş.’ye ait otobüs yandı. Yangın anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Yangın, Sarıyer Tarabyaüstü İETT otobüs son duraklarında saat 06.00 civarlarında, park etmiş 34 DZ 23 91 plakalı araçta meydana geldi.

Otobüsün neden yandığı henüz öğrenilemedi. Kısa sürede alevler içinde kalan araca vatandaşların bildirmesi üzere itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri kısa sürede gelse de otobüs alev topuna geldi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmaları yaptı. Yanan araç iş göremez hale geldi. Polis ekipleri araçta ve garajda inceleme yaptı. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Alev alev yandı

Aracın alev alev yandığı saniyeler çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 08:29
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulYangınOtobüs
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