İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü yapılan kabine toplantısının sonrasında artan vakalar ile birlikte korona-virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklamıştı. Yapılan toplantı sonrasında alınması planlanan tedbirler bu akşam uygulanmaya başlayacak.

Alınan tedbir kararlarının uygulanmasına saatler kala İstanbul’da mesai çıkışında manzara yine değişmedi. İş çıkışı metrobüs kullanacak olan vatandaşlar duraklarda ve trafikte yoğunluk oluşturdu. Kısıtlama öncesi evine erken gitmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluştururken, yer yer trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi. Ulaşım uygulamalarında 17:00 saatlerinde trafikte oluşan yoğunluğun yüzde 50’leri geçtiği görüldü.

Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği ve yoğunluk oluşturduğu kameralara yansıdı.

