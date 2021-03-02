İstanbul'da mesai başlama ve bitiş saatlerinde düzenlemeye gidildi

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ile bir görüşme sağlayan Valisi Ali Yerlikaya, yapılan toplantının ardından kent genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarda kademelendirilmiş mesai saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklamada kontrollü normalleşme süreci boyunca mesai saatlerinin bugünden itibaren değiştiği ve yeni düzenlemeye göre de yeni mesai saatlerinin 09.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında olacağı aktarıldı.

Vardiyalı sistemle görev yapan bazı kamu kuruluşlarında mesailerin saat 07.00'da başlayarak kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilmesi kararlaştırıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte İlçe Belediyelerinde mesailerin 09.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında olarak uygulanmasına karar verildi.

Sağlık birimlerindeki mesai saatlerinin 08.30 ve 16.30 arasında olacağı bildirilen açıklamada yeni mesai saati uygulamaları çerçevesinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden alınan kararın uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilmesinin istendiği bildirildi.