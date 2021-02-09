İstanbul'da kuvvetli rüzgar! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İstanbul'da akşam üzeri etkili olan fırtına sebebiyle bazı noktalarda ağaçlar devrilirken bazı bölgelerde evlerin çatıları uçtu. Rüzgârın etrafa uçurduğu nesneler nedeniyle bazı araçlar zarar gördü. Zeytinbunu'nda bir binanın çatısı şiddetli fırtına sebebiyle uçarak sokaktaki araçların üzerine düştü.

Akşam saatlerinde hafif yağmur ile birlikte Beşiktaş, Bağcılar, Şişli, Beyoğlu ve Esenler'de başlayan fırtına daha sonra Avrupa yakasından Anadolu Yakası'nda geçerek burada da Beykoz ve Üsküdar'da etkili oldu. Şiddetli rüzgâr sebebiyle bazı işyerlerin tabelaları devrildi. Bazı bölgelerde Sokak’ta da ağaç devrilmesi sonucu elektrik direği yıkıldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından beklenmekte olan fırtına için uyarılarda bulunuldu. Şiddetli rüzgara karşı önlem alınması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Öğle saatlerinde uyarıda, Marmara Denizi'nde rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer ise şiddetini 9 kuvvetinde (90/kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklenildiği uyarıları sabah saatlerinde Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılmıştı.

