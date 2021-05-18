İstanbul’da “Kudüs Konvoyu”

’da akşam saatlerinde toplananbüyük bir konvoy oluşturdu. Konvoy ile beraber’in,lilere karşı düzenlemekte olduğu saldırılar ve zulümleredildi. Sivil toplum kuruluşları arasında Anadolu Gençlik Deneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşu yer aldı.

Araç konvoylarıyla beraber İstanbul’un çeşitli noktalarında saldırılar protesto edildi. Avrupa ve Anadolu Yakası’nın ortasında buluşarak iki konvoy şeklinde İsrail’in zulümleri kınandı. Konvoyu gören vatandaşlar, konvoya el sallayarak ve alkışlayarak destek oldu.

