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İstanbul’da “Kudüs Konvoyu”

İstanbul’da birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek konvoy oluşturdu. Konvoy ile birlikte İsrail’in, Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılar protesto edildi.

18 Mayıs 2021 Salı 23:31
İstanbul’da “Kudüs Konvoyu”
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İstanbul’da akşam saatlerinde toplanan sivil toplum kuruluşları büyük bir konvoy oluşturdu. Konvoy ile beraber İsrail’in, Filistinlilere karşı düzenlemekte olduğu saldırılar ve zulümler protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları arasında Anadolu Gençlik Deneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı gibi birçok sivil toplum kuruluşu yer aldı. 

Araç konvoylarıyla beraber İstanbul’un çeşitli noktalarında saldırılar protesto edildi. Avrupa ve Anadolu Yakası’nın ortasında buluşarak iki konvoy şeklinde İsrail’in zulümleri kınandı. Konvoyu gören vatandaşlar, konvoya el sallayarak ve alkışlayarak destek oldu.


Son Güncelleme: 18.05.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinIstanbulKudüs KonvoyuProtestoSivil Toplum Kuruluşları
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