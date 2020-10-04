İstanbul'da korkutan anlar! Yangında mahsur kalan anne ve çocuklarını vatandaşlar kurtardı!

Yürekleri ağızlara getiren yangın faciası sabah saatleriden İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

İlçede bir mahalledeki 2 katlı bir evin 2.katında sabah saatlerinde yangı çıktı. Evin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada evin içinde 2 çocuk ve annesinin seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, anne ve çocukları kurtarma çalışmasına başladı.

Yangının çıktığı evin önünde duran araçların üzerine çıkan mahalle sakinleri evin camında ki demir parmaklıkları sökerek, yanan evde mahsur kalan 2 çocuk ve annesini kurtardılar.

İlk yardım müdahalesi yapılan 3 kişi dumandan etkilendiği için hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine hemen ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Diğer yandan yangın çıkan evde ve önünde bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi.