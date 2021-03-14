İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni karar!
Son Dakika
Bakanlıktan plastik poşetler hakkında yeni...

İstanbul'da kırmızı akan dere tedirginlik yarattı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan ve birçok fabrikayı barındıran sanayi bölgesinden geçen derenin kırmızı renge boyanması tedirginlik yarattı.

14 Mart 2021 Pazar 13:38
İstanbul'da kırmızı akan dere tedirginlik yarattı!
Takip Et:

İstanbul Anavutköy'deki sanayi bölgesinde bir çok fabrikadan çıkan kimyasal atıkları nedeniyle bölgede bulunan derenin rengi kırmızıya döndü. Vatandaşlar bu duruma tepkilerini gösterirken kırmızı olarak akan derenin son hali havadan da görüntülendi.

İlçeye bağlı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan fabrikalardan çıkan kimyasalların dereden akan suya karışmasından dolayı vatandaşlar endişeye kapılırken 2 gündür dereye karışan kimyasalların bölgedeki fabrikadan birinden çıktığını öne sürdüler.

Yetkilerin bu duruma müdahale etmelerini isteyen vatandaşlar dereye bir fabrikanın izinsiz olarak boşaltım yapılmış olabileceğini iddia ettiler ve dere yakınındaki yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğunu ifade ettiler.



Son Güncelleme: 14.03.2021 13:38
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArnavutköySanayi BölgesiDereKırmızıFabrika AtıklarıKırmızı Dere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?
Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
2021 Ramazan ayı ilk sahur ne zaman yapılacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
Şırdancı Bedo kimdir, nerededir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!
Mutasyonlu virüs için yeni önlemler alınacak!
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi
Çanakkale Zaferi kaçıncı yıldönümü, ne zaman kutlanacak? 2021 Çanakkale Zaferi tarihi

Popüler Haberler

Rüyada ev taşıma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada ev taşıma görmenin anlamları ve yorumları
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 14 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Kolesterol nasıl düşer diyenlere; En etkili kolesterol düşüren gıda önerileri
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen ataması başvuru sayfası
Bugün kimin maçı var, 13 Mart Cumartesi hangi maçlar var? ?
13 Mart 2021 Cumartesi dizileri ve programları
Chiliz Coin ne kadar oldu? 13 Mart 2021 Cumartesi CHZ Coin Kaç TL/Dolar?
Kurtlar Vadisi Kaos'da Kenan İmirzalı mı oynayacak?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 13 Mart 2021 Cumartesi 1 BTC kaç tl oldu?
Kayserispor Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GS 3 - 0 Kayseri geniş özeti ve maçın golleri
TV 8 canlı yayın akışı 13 Mart 2021 Cumartesi TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör’ü kim canlandırıyor? Kenan Ece'nin biyografisi
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 11 Mart 2021 Perşembe
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
2021 Ziraat bankası ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve başvuru sorgulama işlemleri
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Yağmur Öztürk kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kimlik kartı kayboldu ne yapmalıyım? Kimlik kaybolunca nereye başvurulur?
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey doğum tarihi
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz karakteri kimdir? Seyhan Taşdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel'in eşi Murat Birsel kimdir?
Acemi Anneler dizisindeki Sevda karakteri kimdir? Begüm Topçu nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.