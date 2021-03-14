İstanbul'da kırmızı akan dere tedirginlik yarattı!

İstanbul Anavutköy'deki sanayi bölgesinde bir çok fabrikadan çıkan kimyasal atıkları nedeniyle bölgede bulunan derenin rengi kırmızıya döndü. Vatandaşlar bu duruma tepkilerini gösterirken kırmızı olarak akan derenin son hali havadan da görüntülendi.

İlçeye bağlı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan fabrikalardan çıkan kimyasalların dereden akan suya karışmasından dolayı vatandaşlar endişeye kapılırken 2 gündür dereye karışan kimyasalların bölgedeki fabrikadan birinden çıktığını öne sürdüler.

Yetkilerin bu duruma müdahale etmelerini isteyen vatandaşlar dereye bir fabrikanın izinsiz olarak boşaltım yapılmış olabileceğini iddia ettiler ve dere yakınındaki yerleşim yerlerinin tehdit altında olduğunu ifade ettiler.