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İstanbul'da katledilen Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detaylar!

Maltepe'de Kemal D. isimli şahıs tarafından yakılarak vahşice katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Diri diri yakılarak hayatına son verilen Aylin Sözer'in bu akşam Instagram hesabı üzerinden online bir eğitime katılacağı öğrenildi.

29 Aralık 2020 Salı 20:52
İstanbul'da katledilen Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detaylar!
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İstanbul Maltepe'de tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç bir cinayet işlendi. Eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal D. tarafından diri diri yakılarak vahşice katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer Çapan'ın cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Cinayet sonrası ortaya çıkan bir üzücü detayda herkesi derinden etkiledi.

Maltepe'de oturan ve eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal D. tarafından üzerine yanıcı madde döküldükten sonra diri diri yakılarak katledilen Aylin Sözer Çapan, hayatını kaybederken Aylin öğretmenin ölümü tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Aylin hocanın ölümüne neden olan Kemal D.'yi yakalayarak gözaltına alırken Emniyete götürülürken çevredekilerin linç girişiminden sor kurtarıldı. Emniyette ifadesi alınmadan önce arama yapan katil zanlısının üzerinden Aylin hocaya ait altın kolyelerin çıktığı öğrenildi.

İki gün önce kadını esir alan ve daha sonra boğazını kestikten sonra yakarak ölümüne neden olan katil zanlısı Kemal D. cinayet büro amirliğindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

AYLİN HOCA CİNAYETİNDE YÜREK BURKAN DETAY!

Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer Çapan'ın ölümünün ardından herkesi derinden üzen bir detay ortaya çıktı. Akademisyen hocanın ölmeden önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de 'Çocuk Resimlerinin Analizi' konulu bir eğitim vereceği duyurusu olduğu öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Aylin SözerAylin Sözer ÇapanKadın Cinayeti
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