İstanbul'da kar yağışı daha ne kadar sürecek?

Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Türkiye’nin her yerinde etkili olanzorlu anlara sebep olurken karın tadını yine çocuklar çıkardı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı şehirlerde trafik sıkışıklığı ve yolda kalma gibi sorunlar yaşanmadı. Pazartesi günü havanın güneşli olacağı fakat Salı gününden itibaren hafta için şiddetlenip kar seviyesinin artacağı yer yerde yağmur ile karışık karın yağması bekleniyor. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre Akdeniz bölgesinde oluşacak fırtına ve 1 hafta boyunca yağacak yağmurdan dolayı vatandaşların sel felaketlerine karşı önlem almaları gerekmektedir. Meteoroloji yağmur ve fırtına olduğunda mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kar yağışları yaşanan yerlerde kar lastiği ve zincir takmayan ve gerekli önemleri almayan vatandaşların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Pazar günü karın şiddetini arttıracağını ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda hafif bir yükseliş olacağını duyurdu. Çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin her köşesinde kar etkisini gösterirken Doğu bölgelerinde kar yağışının devam etmesiyle çığ felaketleri ortaya çıkabilir.

