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İstanbul'da kar yağışı daha ne kadar sürecek?

Türkiye’nin her yerinde etkili olan kar yağışı zorlu anlara sebep olurken vatandaşlar kar yağışının ne kadar süreceğini merak etmeye başladı. Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji'den gelen uyarılar nelerdir? Sorularını cevapları haberimize yer almaktadır.

17 Ocak 2021 Pazar 17:56
İstanbul'da kar yağışı daha ne kadar sürecek?
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Türkiye’nin her yerinde etkili olan kar yağışı zorlu anlara sebep olurken karın tadını yine çocuklar çıkardı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı şehirlerde trafik sıkışıklığı ve yolda kalma gibi sorunlar yaşanmadı. Pazartesi günü havanın güneşli olacağı fakat Salı gününden itibaren hafta için şiddetlenip kar seviyesinin artacağı yer yerde yağmur ile karışık karın yağması bekleniyor. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre Akdeniz bölgesinde oluşacak fırtına ve 1 hafta boyunca yağacak yağmurdan dolayı vatandaşların sel felaketlerine karşı önlem almaları gerekmektedir. Meteoroloji yağmur ve fırtına olduğunda mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve kar yağışları yaşanan yerlerde kar lastiği ve zincir takmayan ve gerekli önemleri almayan vatandaşların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu. 

Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Pazar günü karın şiddetini arttıracağını ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda hafif bir yükseliş olacağını duyurdu. Çarşamba gününden itibaren Türkiye’nin her köşesinde kar etkisini gösterirken Doğu bölgelerinde kar yağışının devam etmesiyle çığ felaketleri ortaya çıkabilir.  



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:56
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Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıIstanbulHava Durumu
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