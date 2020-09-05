İStanbul'da kan donduran cinayet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti

Tüyler ürperten cinayet İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı.

Gaziosmanpaşa'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldürdü ve talihsiz kadının kanı ile duvara 'İhanetin bedeli ölümdür' notunu düştü.

Gelen bilgilere göre kan donduran cinayet Gaziosmanpaşa ilçesinde öğlen saat 12.00 sularında meydana geldi. Azerbaycan vatandaşı olan Vusal O.ismindeki bir şahıs evinde birlikte yaşadığı dini nikahlı 18 yaşındaki Sevilay Kaya ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Vusal. O sinirlerine hakim olamayarak eline geçirdiği bıçakla 18 yaşındaki kızın boğazını kesti. Zanlı eş daha sonra evden çıkarak en yakın polis noktasına gidip teslim oldu.

Genç kızın öldürüldüğü eve gelen 112 sağlık ve polis ekipleri ise eve girdiklerinde kan donduran manzara ile karşı karşıya kaldı ve gözlerine inanamadı. Talihsiz kadının katili olan Vusal O. isimli şahıs dini nikahlı eşinin boğazını kestikten sonra onu kanıyla duvara 'İhanetin bedeli ölümdür' notu düşmüştü. Eve gelen ekipler genç kızın cansız bedenini otopsi için morga kaldırırken ,hayatını kaybeden Sevilay Kaya'nın annesi olayı haber alır almaz sinir krizi geçirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.