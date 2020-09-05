İStanbul'da kan donduran cinayet! Dini nikahlı eşinin boğazını kesti

Tüyler ürperten cinayet İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı.
Gaziosmanpaşa'da yaşayan Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlenen bir kişi birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldürdü ve talihsiz kadının kanı ile duvara 'İhanetin bedeli ölümdür' notunu düştü.
Genç kızın öldürüldüğü eve gelen 112 sağlık ve polis ekipleri ise eve girdiklerinde kan donduran manzara ile karşı karşıya kaldı ve gözlerine inanamadı. Talihsiz kadının katili olan Vusal O. isimli şahıs dini nikahlı eşinin boğazını kestikten sonra onu kanıyla duvara 'İhanetin bedeli ölümdür' notu düşmüştü. Eve gelen ekipler genç kızın cansız bedenini otopsi için morga kaldırırken ,hayatını kaybeden Sevilay Kaya'nın annesi olayı haber alır almaz sinir krizi geçirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.