İstanbul'da kademeli mesai saatleri belli oldu

Korona-virüs salgınının artmasıyla birlikte tekrar esnek mesaiye geçilmesiyle birlikte İstanbul için belirlenen 4 mesai düzeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklandı.

İstanbul’da toplu taşımada başlayan yoğunluktan dolayı yoğun olan 07-09 saatleri ile 17-20 saatleri arasındaki yoğunluğun azaltılması için hemde vatandaşları salgın riskinden koruma için Resmi ve özel kurumlarda ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah 09.30'da ders başı yapacaklar.İkinci belirlenen mesaiye göre 28 Eylül'den itibaren jandarma, emniyet ve sahil güvenlik komutanlığı 07:00'den başlayarak kademeli bir şekilde mesaiye başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri saat 08:00 ve 16:30'da, Sağlık personelleri ise saat 08:30 ve 16:30'da; diğer tüm kamu kuruluşlarımız 09:00 ve 16:30'da mesaiye başlayacaklar.