İstanbul'da intihar şoku! Metro seferleri durduruldu!

İstanbul’da yaşanan olaylar sonrasında metro hattı seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Öğlen saatinde yaşanan olayda 30 yaşında ki bir vatandaşın intihar girişimi sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken aynı zamanda seferlerin de durdurulduğu açıklandı.

Yaşanan olay, saat 12.45 sularında meydana geldi. İstanbulmetrounda Gözde Melis D. İsimli vatandaş metronun önüne atladı. Metronun altında kaldığı belirlenen kadın için istasyona sağlık ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk müdahaleler sonrasında Melis D.’nin Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yaşanan olaylar sonrasında Taksim istasyonu seferleri geçici süre ile durdurulurken seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları üzerinden yapıldığı açıklananlar arasında yerini alırken polis ve jandarma ekipleri incelemeleri sonrasında seferler normale döndü.