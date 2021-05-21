İstanbul'da intihar şoku! Metro seferleri durduruldu!

İstanbul’da yaşanan olaylar sonrasında metro hattı seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Öğlen saatinde yaşanan olayda 30 yaşında ki bir vatandaşın intihar girişimi sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken aynı zamanda seferlerin de durdurulduğu açıklandı.
Yaşanan olaylar sonrasında Taksim istasyonu seferleri geçici süre ile durdurulurken seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları üzerinden yapıldığı açıklananlar arasında yerini alırken polis ve jandarma ekipleri incelemeleri sonrasında seferler normale döndü.
Son Güncelleme: 21.05.2021 16:18