İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

İstanbul'da intihar şoku! Metro seferleri durduruldu!

İstanbul Taksim metro istasyonunda intihar girişiminde bulunan vatandaş sonrasında seferlerin durdurulduğu açıklandı. Metronun altında kalan vatandaş hastaneye kaldırılırken seferlerin durdurulması aksaklıklara neden oldu.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:18
İstanbul'da intihar şoku! Metro seferleri durduruldu!
Takip Et:

İstanbul’da yaşanan olaylar sonrasında metro hattı seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Öğlen saatinde yaşanan olayda 30 yaşında ki bir vatandaşın intihar girişimi sonrasında olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderilirken aynı zamanda seferlerin de durdurulduğu açıklandı.

Yaşanan olay, saat 12.45 sularında meydana geldi. İstanbul Taksim metro istasyonunda Gözde Melis D. İsimli vatandaş metronun önüne atladı. Metronun altında kaldığı belirlenen kadın için istasyona sağlık ekipleri yönlendirilirken yapılan ilk müdahaleler sonrasında Melis D.’nin Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Yaşanan olaylar sonrasında Taksim istasyonu seferleri geçici süre ile durdurulurken seferlerin Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları üzerinden yapıldığı açıklananlar arasında yerini alırken polis ve jandarma ekipleri incelemeleri sonrasında seferler normale döndü.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulIntiharMetroTaksimIstasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
2021 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Hidrokarbon nedir? Hidrokarbon özellikleri nedir? Nerelerde kullanılır?
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2021
100.000 tl ye alınacak arabalar 2021
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2021
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.