İstanbul'da hareketli saatler! Sinir krizi geçiren eli bıçaklı genç korku dolu anlar yaşattı

Hareketli anlar İstanbul Anavutköy ilçesinde akşam üzere saat:17.30 sularında işlek bir cadde üzerinde yaşandı.

Caddede tek başına yürüyen Serkan G. isimli genç henüz sebebi bilinmeyen nedenle aniden kriz geçirdi ve etrafındakilere bağırmaya başltı. Siniri geçmeyen Serkan G. eline geçirdiği ekmek bıçağını etrafına savurmaya başladı. Bu esnada olay yerinden geçen bazı kişiler genci sakinleştirmeye çalışsada başarılı olamadı.

İhbarı alan polis ekipleri kısa süre içinde bölgeye geldi.Gelen polis ekiplerinin uzun süren bıçağı bırakıp teslim olması yönündeki ikazlarına rağmen Sercan G. yine ikna edilemedi.

POLİSLERİN İKNA ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Tüm uğraşların sonuç vermemesi sonucu siniri gittikçe artan Serkan G. bıçakla etrafındaki kişilere korku dolu anlar yaşattı.SErcan G.'ye olay yerindeki polislerden biri müdahale etti. Polise direnen genç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Korku dolu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı