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İstanbul'da hareketli dakikalar! Üsküdar'da başlayan kovalamaca Haliç Köprüsü'nde bitti

İstanbul Üsküdar'da kısıtlamanın olduğu saatlerde araç ile giderken,havaya ateş açan 3 şüpheli vatandaş yaşayan kovalamacadan sonra Haliç Köprüsünde yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:09
İstanbul'da hareketli dakikalar! Üsküdar'da başlayan kovalamaca Haliç Köprüsü'nde bitti
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Kısıtlamanın olduğu dakikalarda İstanbul'da hareketli dakikalar yaşandı.

İstanbul Üsküdar'da özel bir araç ile dolaşan 3 kişi bir ara yolda seyir halindeyken, araçtan hava ateş açtı. Olayı gören vatandaşlar durumu aracın plakasıyla birlikte polise ihbar etti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 'DUR' İHTARINA UYMADAN KAÇTILAR

15 Temmuz Şehitler köprüsünde uygulama noktasında olan polisler şüpheli aracı durdurmak için ihbarda bulundu. Ancak şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya başladı.

HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YAVAŞLATARAK YAKALANDILAR

Harekete geçen ekipler 15 Temmuz Köprüsüden durmayan ve Avrupa kıtasına doğru kaçan şüphelileri Haliç köprüsü üzerinden trafiği yavaşlatarak yakaladı.Araç içinde bulunan 3 kişi hemen ekipler tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Ekipler gözlatına alınan 3 kişi ve araçlarında inceleme yaptıktan sonra, 3 şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:09
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Istanbul HaliçHavaya Ateş AçanKovalamacaPolis
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