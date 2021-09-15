İstanbul'da hapse girmek isteyen vatandaş hırsızlık yaptı

İstanbul'da bir vatandaş cezaevinin dışarıdan daha iyi olduğunu düşündüğü için hırsızlık yapıp cezaevine girmek istedi. Kışın sokaklarda yatan ve yiyecek yemek bulamayan Eyüp A. (36) cezaevinde sıcak yemek ve yatak olduğu için hırsızlık yapıp yakalandı. Bayrampaşa Sağmacılar Metro istasyonu karşısında olan bariyerleri ve işaret göstericileri çalarken görülen Eyüp A. ihbar üzerine yakalandı. Çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici bulunan Eyüp A. gözaltına alındığı Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde sokaklarda yattığını, hurda toplayıp satarak geçimini sağladığını söyleyerek bariyerleri söktüğünü kabul etti ve bunu cezaevine girmek için yaptığını belirterek pişmam değilim dedi.

Hırsızlığı bilerek yaptı

İfadesi alınan Eyüp A. daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sorgu hâkimliğinde verdiği ifade de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söyleyen Eyüp A.“Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce de “hırsızlık”, “yağma” gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülmektedir. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi beklenmektedir.