İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzlarında yasaklar kaldırıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçiş ile birlikte'da bazı işletmelerin faaliyetlerinde bir takım değişikler yapıldı. Çok yüksek risk grubu olarak kırmızı kategoride bulunan İstanbul'da yeni bir karara kadar kapalı kalacak olan işletmelerde kısıtlamalar kaldırılarak kontrollü şekilde faaliyet göstermelerine izin verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, daha önce faaliyetleri durdurulan halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerde giriş için HES kodu zorunluğu getirerek seyirci ile misafir alınmamasına karar verdi. Bu tür işletmelerin saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışmalarına izin verildiğinin belirtildiği açıklamada intenet kafeler ile birlikte bilardo salonları ve hamam gibi faaliyet gösteren işletmelerinde yüzde 50 kapasite sınırı ve zorunlu tutulan HES koduyla saat 07:00 ve 19:00 saatleri misafir alarak faaliyetlerine devam edebilecekleri bildirildi.