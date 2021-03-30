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İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzlarında yasaklar kaldırıldı

İstanbul'da bir toplantı yapan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, halı saha ve yüzme havuzları için yeni bir karar aldı. Alınan kararda bu tür alanlara saat 09.00 ile 19.00 saatleri arasında HES kodu sorgulamasıyla seyirci ve misafir alınabileceği belirtildi. Ayrıca, internet kafelere bilardo salonlarına ve hamam gibi işletmelerde yüzde kapasite sınırına uyularak saat 07:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışmalarına izin verildi.

30 Mart 2021 Salı 23:09
İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzlarında yasaklar kaldırıldı
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçiş ile birlikte İstanbul'da bazı işletmelerin faaliyetlerinde bir takım değişikler yapıldı. Çok yüksek risk grubu olarak kırmızı kategoride bulunan İstanbul'da yeni bir karara kadar kapalı kalacak olan işletmelerde kısıtlamalar kaldırılarak kontrollü şekilde faaliyet göstermelerine izin verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan kararlar ile ilgili bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, daha önce faaliyetleri durdurulan halı saha ve yüzme havuzu gibi tesislerde giriş için HES kodu zorunluğu getirerek seyirci ile misafir alınmamasına karar verdi. Bu tür işletmelerin saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında çalışmalarına izin verildiğinin belirtildiği açıklamada intenet kafeler ile birlikte bilardo salonları ve hamam gibi faaliyet gösteren işletmelerinde yüzde 50 kapasite sınırı ve zorunlu tutulan HES koduyla saat 07:00 ve 19:00 saatleri misafir alarak faaliyetlerine devam edebilecekleri bildirildi.



Son Güncelleme: 30.03.2021 23:09
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IstanbulHalı SahaYüzme SalonuHamamKafeKoronavirüs Kısıtlamaları
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