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İstanbul'da gramajı artıran fırıncılar fiyata da zam yaptı!

İstanbul'da bazı semtlerde faaliyet gösteren fırınlar ürettikleri ekmeğin gramajını artırdılar. Gramajdaki artış sonrası ise ekmek 2 lira yerine 2,5 liraya satılmaya başlandı. Vatandaşlar ise gelen zam uygulamasına tepki gösterdi.

05 Eylül 2021 Pazar 15:16
İstanbul'da gramajı artıran fırıncılar fiyata da zam yaptı!
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İstanbul'da alınan son kararda 200 gram büyüklüğündeki ekmek 2 liraya satılıyor. Fakat 1 Eylül tarihinden itibaren Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'da faaliyet gösteren bazı fırınlar 2 liralık ekmeği 2,5 liraya satmaya başladılar.

Vatandaşlar, ekmeğe yapılan bu zamma tepki gösterirken fırıncılar ekmeğe zam yapmadıklarını ve ekmeklerdeki gramajı yaklaşık 30-70 gram arasında arttırdıkları için de fiyatta değişiklik yapıldığı konusunda kendilerini savundular.

Fırıncı esnafı her dönem içinde belirlene ekmek fiyatlarının, unda meydana gelen maliyetler karşısında kendileri için yetersiz kaldığını belirterek zam talebinde bulunuyorlar. Son alınan kararda ise 200 gam ekmeğin fiyatı 2 lira olarak belirlenirken, bu düşük maliyet karşısında hem zamandan hem de işçilikten kâr etmek için böyle bir formül geliştirdiklerini açıklıyorlar.

Fırıncıların ekmekte uyguladıkları gramaj artırımı sonrasında yaptıkları zamların keyfi bir uygulama olarak kabul eden uzmanlar ise bağlı bulunulan İl Fırıncılar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nın zam konusunu birlikte karar vererek uygulamaya alınması gerektiğini ifade ediyorlar.


Son Güncelleme: 05.09.2021 15:16
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Gizli ZamGramaj ArtırımıEkmeğe ZamIstanbul
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