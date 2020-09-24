İstanbul'da feci kaza! 2 kişi ağır olmak üzere toplam 8 yaralı

8 kişinin yaralandığı feci trafik kazası mesai saatinin başlamasıyla birlikte İstanbul Silivri'de meydana geldi.

Sabah mesainin başlamasıyla birlikte İlçe'de üretim yapan bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracı yolda seyir halindeyken, bir otomobil ile çarpıştı.

Bir anlık dikkatsizlik sonu meydana gelen trafik kazasında servis aracı ve otomobil yolda savruldu. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve serviste bulunan toplam 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bölgeden geçen vatandaşların ihbarlarıyla olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar ile vatandaşları çevreki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde alınan bilgiye göre kazada yaralanan iki vatandaşın durumunun kritik olduğu öğrenildi.