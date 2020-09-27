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İstanbul'da evli çift birlikte ilaç içerek intihara kalkıştı!

İstanbul'da gerçekleşen sır olayda evli olan çift birlikte ilaç içerek intihara kalkıştı. Çifti baygın halde çocukları buldu.

27 Eylül 2020 Pazar 20:11
İstanbul'da evli çift birlikte ilaç içerek intihara kalkıştı!
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Sır gibi intihar girişim olayı İstanbul Avcılarda gerçekleşti.

S.H. ile eşi A.H geçtiğimiz aylarda ilçede kiralık bir ev tuttu ve çocuklarıyla birlikte burada yaşamaya başladı. Evlerine gelen gidenin eksik olmadığı S.H. ile eşi A.H henüz bilinmeyen bir sebeble ikiside birlikte ilaç içerek intihara kalkıştı. Çifti ilaç içtikten sonra evde bulunan çocukları anne ve babası uzun süre yatak odasından çıkmayınca anne ve babasının odasına girdi.


İçeri giren çocuk anne ve babasını yatakta hareketsiz halde buldu ve hemen sağlık personeline haber verdi.

112 sağlık personeli ihbar üzerine eve hemen ulaştı ve H. çiftine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çifti hastaneye kaldırdı.

Öte yandan bina sakinleri apartmana yeni gelen S.H. ile eşi A.H 'nin gelen giden misafirlerinin çok olduğunu ve böyle sosyal bir çiftin intihara kalkışmasını çok şaşırdıklarını söylediler.

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 20:11
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAvcılarEvli çift Intihar Etti
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