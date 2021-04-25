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İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı

Sosyal medya platformunda gündemi sarsan haber Thodex’de gelişmeler devam ediyor. Mağduriyet yaşayanların beklediği süreç hızını arttırdı. Vatandaşlarımızın da merakla beklediği kararlar ne zaman alınacak? İşte Thodex’de yeni gelişme merak edenler için haberimizde

25 Nisan 2021 Pazar 11:48
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
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 Kripto para borsasını en derinden etkileyen Thodex olayı günlerdir merak konusu oldu. Mağdur olan yatırımcıların korkuları devam ederken yeni bir gelişme ile Thodex’in kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olan Güven Özer, İstanbul’da yapılan operasyonlar sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gündemimizde olan haberlerden birisi olan Thodex için araştırmalar devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış. Thodex kurucusu ve CEO’su olan Faruk Fatih Özer’in de içinde bulunduğu 78 kişinin yakalanma emri çıkarılmasıyla İstanbul merkezin de başlatılarak 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde yapılan ve devamlılığı olan operasyon da 65 şüpheli şahıs yakalandı. Son dakika karar ile Thodex kurucu olan Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten karar çıkarıldı. Yaşanan olayların ve yapılan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli her şey yapılma devam ediyor.

Devamlılığı sürdürülen operasyonlar içerisinde dün akşam saatlerinde Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olan Güven Özer’in eş zamanlı yapılan operasyonlarla İstanbul Pendik’te bulunduğu evden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu haberi duyan mağdurların endişeleri devam ediyor.

Thodex’de gözaltı 66’ya yükseldi

Thodex kurucusu kadar ortaklarında içerisinde bulunduğu düşünülüyor. Ortaklarından birisinin Güven Özer’in  olduğu bilinirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınması gereken kişi sayısı 78 iken yapılan son operasyonla gözaltına alınan şüpheli sayısı 66’ya yükseldi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 11:48
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Anahtar Kelimeler:
ThodexBorsa
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