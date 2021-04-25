İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı

Kripto para borsasını en derinden etkileyen Thodex olayı günlerdir merak konusu oldu. Mağdur olan yatırımcıların korkuları devam ederken yeni bir gelişme ile Thodex’in kurucusu olan Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olan Güven Özer, İstanbul’da yapılan operasyonlar sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Devamlılığı sürdürülen operasyonlar içerisinde dün akşam saatlerinde Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in ağabeyi olan Güven Özer’in eş zamanlı yapılan operasyonlarla İstanbul Pendik’te bulunduğu evden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekip tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bu haberi duyan mağdurların endişeleri devam ediyor.
Thodex’de gözaltı 66’ya yükseldi
Thodex kurucusu kadar ortaklarında içerisinde bulunduğu düşünülüyor. Ortaklarından birisinin Güven Özer’in olduğu bilinirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınması gereken kişi sayısı 78 iken yapılan son operasyonla gözaltına alınan şüpheli sayısı 66’ya yükseldi.