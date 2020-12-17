İstanbul'da eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını!

Toplamda 240 bin lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptığı sırada’nda kapalı olması gereken bir lokantanınna dönüştürülerek hizmet verdiğini tespit etti. Eğlence mekanına dönüştürülen lokantada, müzik yayını yapılırken içeride bulunan kalabalık dans ederek eğlenmekteydi. Polis ekipleri lokantaya baskın düzenledi.

Lokanta görünümlü eğlence mekanının içerisinde bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, sigara, nargile ve eğlence mekanına dönüştürmekten toplamda 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Mekan, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.