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İstanbul'da eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde lokanta ruhsatı olan işletmenin, eğlence merkezine çevrildiği öğrenildi. İçeride 65 kişinin bulunduğu mekana toplamda 240 bin lira ceza kesildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:27
İstanbul'da eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim yaptığı sırada Beyoğlu’nda kapalı olması gereken bir lokantanın eğlence mekanına dönüştürülerek hizmet verdiğini tespit etti. Eğlence mekanına dönüştürülen lokantada, müzik yayını yapılırken içeride bulunan kalabalık dans ederek eğlenmekteydi. Polis ekipleri lokantaya baskın düzenledi.

Toplamda 240 bin lira ceza kesildi

Lokanta görünümlü eğlence mekanının içerisinde bulunan 65 kişi ile işletme sahibine sosyal mesafe, sigara, nargile ve eğlence mekanına dönüştürmekten toplamda 240 bin lira idari para cezası uygulandı. Mekan, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:27
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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluEğlence MEkanıCeza
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