İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele sürecinde 7. ay geride bırakılırken her alanda sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülke genelinde özellikle bazı şehirlerde başlayan normalleşme süreci ve yaz aylarında kuralların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayıları yükselişe geçmişti.

Vaka sayılarının artışa geçtiği illerimizde de birisi de megakent İstanbul oldu.

İl genelinde alınan tüm sıkı tedbir , önlem ve yazılan idari para cezalarına rağmen vaka sayılarında artış devam ediyor. Konuyla ilgili ürküten bir açıklama İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan geldi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, kent genelinde Eylül ayının ikinci yarısından itibaretn düşen vaka sayıları son günlerde tekrardan yükselişe geçtiğini duyurdu.

Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da vurgulayarak, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları hususunda uyardı.