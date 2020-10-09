İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...

İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu

Koronavirüs ile mücadele her alanda sıkı tedbirlerle devam ederken megakent İstanbul için İl Sağlık Müdürün'den uyarı geldi.

09 Ekim 2020 Cuma 11:34
İstanbul'da durum kötüye gidiyor! İl sağlık müdürü bu sözlerle duyurdu
Takip Et:

Koronavirüs ile mücadele sürecinde 7. ay geride bırakılırken her alanda sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülke genelinde özellikle bazı şehirlerde başlayan normalleşme süreci ve yaz aylarında kuralların gevşetilmesiyle birlikte vaka sayıları yükselişe geçmişti.

Vaka sayılarının artışa geçtiği illerimizde de birisi de megakent İstanbul oldu.


İl genelinde alınan tüm sıkı tedbir , önlem ve yazılan idari para cezalarına rağmen vaka sayılarında artış devam ediyor. Konuyla ilgili ürküten bir açıklama İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’ndan geldi.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, kent genelinde Eylül ayının ikinci yarısından itibaretn düşen vaka sayıları son günlerde tekrardan yükselişe geçtiğini duyurdu.

Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da vurgulayarak, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları hususunda uyardı.

 



Son Güncelleme: 09.10.2020 11:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsIstanbul Vaka Sayıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan’da feci kaza! Trafik levhasına saplandı
Erzincan’da feci kaza! Trafik levhasına saplandı
Merter'de bir metrobüs durakta bulunan bir başka metrobüse çarptı
Merter'de bir metrobüs durakta bulunan bir başka metrobüse çarptı
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi uyuşturucu operasyonunda yeniden gözaltına alındı
Cezaevinden izinli çıkan 3 kişi uyuşturucu operasyonunda yeniden gözaltına alındı
Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere'ye Twitter'da Eyşan göndermesi
Sadakatsiz dizisinde rol alan Cansu Dere'ye Twitter'da Eyşan göndermesi
Karabük'te refüje çarpan ticari araç takla attı
Karabük'te refüje çarpan ticari araç takla attı
İki uzman doktorun dans ederken çektiği TikTok videosuna takipçilerinden sert tepki
İki uzman doktorun dans ederken çektiği TikTok videosuna takipçilerinden sert tepki

Popüler Haberler

Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Çetintaş nereli, yaşı kaç?
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin oyuncularının aldıkları ücretler
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020
Bekarlar ne kadar agi alıyor? Agi ne zamana kadar ödenir? 2020
Malta yaşam şartları nasıl? 2020 Malta asgari ücretleri
Masumlar Apartmanı'na katılan Birkan Sokullu Kimdir? Han karakteri kimdir?
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Ekim 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Cezaevi müdürü maaşları ne kadardır? 2020 Cezaevi müdürü maaşları
Gamsız ne demektir? Gamsız nasıl olunur?
Survivor 2020 Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev hakkında bilgiler
Stranger Things 4. sezon tarihi belli oldu mu? Ne zaman yayınlanacak?
Hakan Muhafız 3. Sezon ne zaman başlıyor? Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2020 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
2020 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Ekim 2020 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Kredi notu öğrenmek ücretsiz oldu! E-Devlet üzerinden kredi notu sorgulama işlemleri ve işlem adımları
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Anaokulları eğitimi zorunlu eğitim midir? 2020 Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.