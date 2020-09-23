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İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler

Küçükçekmece'de gerçekleşen olayda nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi masalar ve sandalyeler havalarda uçtu.

23 Eylül 2020 Çarşamba 13:00
İstanbul'da döner bıçaklı kavga! Birbirlerine girdiler
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Akşam saatleri 23.30 sularında  Küçükçekmece  merkez Gültepe Mahallesinde gerçekleşen olayda iddialara göre, cadde üzerinde bulunan iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın dahada büyümesiyle kavgaya döndü. Çıkan arbedede gruplar ellerine aldıkları herşeyi fırlatırken, döner bıçakları ile birbirlerine saldırdılar. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada birçok kişi yaralandı.


Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasıyla çekilirken çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine bir çok polis ekibi sevk edilirken yaralılar için sağlık ekipleri geldi.Olay ile ilgili inceleme başlatılırken olay yerinde yaralılara müdahale edildi.



Son Güncelleme: 23.09.2020 13:00
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Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceKavga
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