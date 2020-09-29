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İstanbul'da dolu yağışı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden dün yapılan uyarılar sonrasında İstanbul’da yağış bugün başladı.

29 Eylül 2020 Salı 16:28
İstanbul'da dolu yağışı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından  dün yapılan uyarılar sonrasında İstanbul'da etkili olacak olan ve bir süre devam edecak olan yağışlar başladı. Biranda bastıran yağış nedeniyle dışarıda olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur sağanak seklinde başlarken yağış yanında dolu da yağmaya başladı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda ceviz büyüklüğünde dolu yağışı başladı.


İstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Görülen dolunun ceviz büyüklüğünde olması ile birlikte vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan etkili olacak yağış uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde dolu yağışı etkisini göstermeye başladı. Etkili olduğu bölgeler Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve yakın bölgeleri. Uyarıları bilmeyen ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ceviz büyüklüğündeki doludan arabalarını korumak için büyük uğraş verdiler.

Sağanak yağmur ve doluya yolda yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradılar.



Son Güncelleme: 29.09.2020 16:28
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Anahtar Kelimeler:
Dolu Yağışıİstanbıl
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