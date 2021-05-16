İstanbul’da dolu paniği!

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Meteoroloji
tarafından son yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul
’da sağanak yağış
ve dolu
bekleniyor. Haberleri duyan halk arabalarının üzerlerine halı, kilim ve battaniye sererek araçlarının doludan hasar almasını önlemeye çalışıyor. Öğle saatlerinde Çekmeköy ve Sultanbeyli’de etkili olan dolu yağışı halkı paniğe sürükledi. Birçok kişi arabalarını kapalı otoparklara park ederken diğerleri ise araçlarının üzerlerini örterek önlem aldı.
Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
Takip Et: