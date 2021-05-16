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İstanbul’da dolu paniği!

İstanbul’da sağanak yağış ve dolu görülebileceği uyarısının ardından halk araçlarını koruma altına aldı. Birçok aracın üzerine halı ve kilim serildi.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
İstanbul’da dolu paniği!
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Meteoroloji tarafından son yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul’da sağanak yağış ve dolu bekleniyor. Haberleri duyan halk arabalarının üzerlerine halı, kilim ve battaniye sererek araçlarının doludan hasar almasını önlemeye çalışıyor. Öğle saatlerinde Çekmeköy ve Sultanbeyli’de etkili olan dolu yağışı halkı paniğe sürükledi. Birçok kişi arabalarını kapalı otoparklara park ederken diğerleri ise araçlarının üzerlerini örterek önlem aldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDoluSağanak YağışMeteoroloji
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