İstanbul’da dolu paniği!

tarafından son yapılan açıklamalar doğrultusunda’davebekleniyor. Haberleri duyan halk arabalarının üzerlerine halı, kilim ve battaniye sererek araçlarının doludan hasar almasını önlemeye çalışıyor. Öğle saatlerinde Çekmeköy ve Sultanbeyli’de etkili olan dolu yağışı halkı paniğe sürükledi. Birçok kişi arabalarını kapalı otoparklara park ederken diğerleri ise araçlarının üzerlerini örterek önlem aldı.