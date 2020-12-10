İstanbul'da dilenci dehşeti! Kendisine 'Git çalış' diyen kişiyi öldürdü

Maltepe, Mimar Sinan Caddesi’nde meydana gelen olayda iddialara göre, mahallede dilencilik yaparak geçimini sağlayan Bedir G. alkol almak üzere tekel bayisine girdi. Tekelde kuryelik yapan 31 yaşındaki Olchinov, Bedir G’ye ‘’Ben gurbetteyim çalışıyorum. Sen gelmiş para istiyorsun, hiç utanmıyor musun? Git çalış’’ dedi

Genç adam bıçaklanarak öldürüldü

Bunun üzerine sinirlenen Bedir G, Olchinov ile kavga etmeye başladı. Kavgada Bedir G, Olchinov’u göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Burhanjan Olchinoc, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Bedir G, saatler sonra bir arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bedir G, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Olchinov’un bıçaklanma anı ve tekeldeki kişilerin saldırganı durdurmak için çöp fırlattıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.