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İstanbul'da dehşet! Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü

İstanbul'da yaşanan feci olayda Maltepe'de yaşayan Kemal D.isimli şahıs iddialara göre eski sevgilisi olan öğretim görevlisi Aylin Sözer'e öfkelenip üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Genç kadın feci şekilde can verdi.

29 Aralık 2020 Salı 15:31
İstanbul'da dehşet! Öğretim görevlisi kadını yakarak öldürdü
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Kan donduran olay bugün öğlen saatlerinde İstanbul Maltepe'de bir mahallede yaşandı.

İddialara göre ilçede hayatını sürdüren Kemal D. isimli şüpheli kişi, eski sevgilisi olan ve aynı zamanda bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'i zorla 2-3 gün evinde tuttu.

Bugün meydana gelen korkunç olayda  Kemal D. isimli şahıs, evinde zorla tuttulu Sözer'in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evinde yandığı dehşet veren olayda ihbar üzerinde bölgeye çok sayıda polis, 112 sağlık personeli ve itfaiye yönlendirildi. Eve gelen ekipler yangını söndürüken polis Kemal D.'yi gözaltına aldı.

GENÇ KADIN YANARAK CAN VERDİ

Yanarak can veren eski sevigili olduğu iddia edilen Aylin Sözer'in özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.

Evden çıkartılan şüpheli Kemal D, polis tarafından ekip otosuna bindirilirken, çevredeki vatandaşları Kemal D.'yi linç etmek istedi.

Bu esnada evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binadaki diğer apartmanlarda dumandan etkilenmesi sebebiyle bina içinde bulunan bir çok vatandaş evlerinden tahliye edildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 29.12.2020 15:31
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulDehşet
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