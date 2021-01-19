İstanbul’da dehşet anları kameraya yansıdı! ‘Annemi öldürüyorlar!”

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir binada bahçe katında oturan kadın dairesini genişletmek istemesi üzerine aynı binada oturan Gonca Kabataş müsaade etmedi.

Hürriyet mahallesinde geçen bina da bu durumu Esenyurt Belediyesine ihbar eden Gonca Kabataş zabıtaların gelmesini sağladı. Zabıta ekipleri ise inşaat çalışmalarını izinsiz yapılması üzerine çalışmaları durdurdu.

Çalışmanın durdurulmasına sinirlenen aile ise akraba ve 3 kişi ile Gonca Kabataş’ın iddiasına göre kendisini tehdit ettiler. Kabataş iddialarında apartmanda çoğu zaman tartıştığı kişiler tarafından fiziki ve sözlü tacize uğradığını, sürekli halının silkelendiğini can güvenliğinin bulunmadığını öne sürdü.





Can güvenliğinin bulunmaması üzerine kamera taktıran Gonca Kabataş bu duruma sinirlenen diğer komşular Kabataş’ın evine çıkarak şiddet uyguladı. Kameraların saniye saniye gösterdiği olayda kocası işe giden Kabataş evde 2 ve 11 yaşında çocuklarının gözü önünde komşuları tarafından canice dövüldü.



Çocukların bu durumu görmesi üzerine ‘Annemi öldürüyorlar!’ çığlıkları duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darp raporu ve güvenlik kamera kayıtları ile polise giden Kabataş o aileden şikâyette bulundu. Şikâyet sonucu kadın ve 3 oğlu polis merkezine götürüldü. İfade sonunda savcının vermiş olduğu karar ile serbest bırakıldı.